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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ضوابط الأعلى للإعلام تلزم الفضائيات والمواقع بأصول المهنة

المجلس الأعلي للإعلام
المجلس الأعلي للإعلام

أشاد عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بجهود المجلس الأعلي للإعلام بشأن الاعلان عن وضع ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، مراعاة الاعتدال والحياد والموضوعية واحترام الأطفال.

أصول المهنة وأخلاقياتها

وقال “زايد” لـ"صدي البلد"، إن  هذه الضوابط تعتبر الزام لوسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة "الأكواد". 
 

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن حرية العمل الصحفي والإعلامي تعتبر فرعًا من فروع حرية التعبير المكفولة دستوريا والتي يحدها بعض القيود المعقولة والمبررة التي تستهدف بشكل أساسي تحقيق الصالح العام.

جاء ذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، قرار رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۲ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلانی والأعراف المكتوبة (الأكواد).
 

وجاء بالتعديلات فى بعض مواد اللائحة :

المادة الأولى يضاف اليها كود ضوابط واخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات ويضم:
 

1-  الاعتدال والحياد والموضوعية
 

2- عدم النقل عن مصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعى
 

3-الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء
 

4-المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائى .
 

5-مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائى لنشر أخبار الجرائم والتحقيقات .
 

6-عدم نشر المشاهد الصادمة اوالقاسيمة .
 

7-الحرص أو الحذر فى الجرائم الشرف المتعلقة بأعراض الأفراد .
 

8-الحرص والحذر فى الجرائم ذات البعقد القبلى والطائفى.
 

9-احترام الوضع القانونى الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجنى عليهم.
 

10-عدم نشر أخبار تتضمن خطابا للكراهية او تشجيع عليه.
 

11- تجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم.
 

12- عدم الإفراط فى مقدار التفاصيل الواجب نشرها فى طرق ارتكاب الجريمة.
 

13- عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات.
 

14 – الاختيار الجيد للوقت واللغة والعناوين.
 

15- الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومى.
 

16-الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر.
 

17- احترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم.
 

18- توقى الأضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر او البث.
 

19 – دعم جهود الشرطة والقضاء وأجهزة إنقاذ القانون .
 

20-الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو الضارة.
 

21-تدريب أطقم التغطية وتأهيلهم .

أخبار الجريمة الثقافة والإعلام المجلس الأعلى للاعلام الاعلى للاعلام الملكية الفكرية حرية التعبير

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