الديهي: إزالة الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب بروفة أمريكية لرفع الحرس الإيراني

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإدارة الأمريكية تعلم جيدًا من تكون الجماعة الإسلامية، إجراء خاطئ يعوزه وينقصه الكثير من المعلومات، فالجماعة الإسلامية جماعة إرهابية مازالت نشطة، وحكومة بايدن ووزير الخارجية الأمريكية يعلمون تمام العلم أن الجماعة الإسلامية قامت بأعمال إرهابية طالت حتى مواطنين أمريكان.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع 5 منظمات إرهابية إجراء خطا ينقصه وبعوزه بعض المعلومات، لافتًا إلى أنه ربما يكون هناك من يخطط عن عمد لإعادة انتاج عمليات وتنظيمات إرهابية لاستخدامها في الصراع والعراك الدولي الموجود.



وتابع، أن بعض المحللين يرون أنه قد تكون هذه الخطوة الأمريكية مقدمة أو طرق أبواب أو تنبيه بروفة أمريكية لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قوائم التنظيمات الإرهابية.