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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال تأبين الشهيدة..

نقيب الصحفيين: شيرين أبو عاقلة فجّرت انتفاضة حقيقية حول العالم

صدى البلد

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، نعقد اليوم تأبين الصحفية الفلسطينية المصرية الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وأضاف نقيب الصحفيين، خلال تأبين الشهيدة الذى عقد مساء اليوم بمقر النقابة، أن الصحفية الشهيدة  فجّرت بأداء مهني رفيع وحاسم، انتفاضة بكل العالم، وأظهرت اعترافاته الحقيقية بحق الشعب الفلسطيني في أن يكون له وطن ودولة.

وأضاف  أن الشهيدة فجّرت انتفاضة  حقيقية في العالم وفي الوطن العربي، ربما تُضاهي انتضافات كثيرة من قبل و "اليوم لا نُأبّن شيرين أيو عاقلة، ولكن نحتفل بها، ونشهد اليوم اغتيال الكيان الصهيوني لنحو ٨٠ صحفيًا، منهم نحو ٥٠ منذ عام ٢٠٠٠ فقط".

وقال النقيب إن الزميلة الراحلة قضت نحو ربع قرن في العمل الصحفي، انتقلت فيه بين السياسة والإعلام والعلاقات الدولية، ومؤخرًا للعالم كله.

ونظمت نقابة الصحفيين، حفل تأبين للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، التي اغتالها الكيان الصهيوني، بحضور  دياب اللوح السفير الفلسطيني  وسط حضور لكبير لكُتاب صحفيين، وأعضاء حاليين وسابقين لمجلس النقابة.

ورفع الصحفيون الشموع، كرسالة للعالم، تنديدًا باغتيال الزميلة الراحلة، ووقفوا دقيقة حدادًا على روحها.

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