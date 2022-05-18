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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صنع في السعودية يشارك في مؤتمر وجوائز ترويج التجارة العالمية 2022

أرشيفية
أرشيفية

شاركُ "صُنِعَ في السعودية" في مؤتمر وجوائز ترويج التجارة العالمية 2022م المُقام في جمهورية غانا، خلال المدة 17 - 18 مايو الجاري بمشاركة 14 مؤسسة عالمية تعزز التجارة في مختلف الأسواق.

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و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضح مدير عام بيئة التصدير بهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس ريان الفوزان خلال مُشاركته في الجلسة الحوارية ، أن الترشيح لجوائز هذا العام سيكون التنافس فيها لثلاث فئات: أفضل استخدام للشركة، أفضل استخدام لتكنولوجيا المعلومات، وأفضل مبادرة لضمان أن تكون التجارة شاملة ومستدامة. 

 

وأكد أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تُسخّر إمكاناتها كافَّةً لدعم وإبراز المنتجات المحلية، وتعزيز تنافسيتها؛ عبر خلق نهج شامل لتحفيز عملية وصولها إلى المزيد من الأسواق والترويج لها، من خلال "صُنِعَ في السعودية" الهوية الوطنية للصناعات المحلية، مرورًا بحزمة متنوعة من الخدمات تُسهم في تحسين كفاءة البيئة التصديرية؛ ابتداءً من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير تقارير الأسواق والسلع المتخصصة، وصولاً إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز، ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، ورفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير التي تواجههم، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة.

السعودية التجارة العالمية تكنولوجيا المعلومات الهوية الوطنية المعارض الدولية Finance Real Estate

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