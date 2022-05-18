مرسيدس تستدعي أكثر من ربع مليون سيارة SUV في أمريكا وكندا

اعلن شركة مرسيدس الالمانية ، داخل اسواقها فى الولايات المتحدة وكندا ، عن حملة استدعائات جديدة لعدد من طرازاتها المختلفة ، لوجود بعض المشاكل الفنية .

واضافت شركة مرسيدس فى بيان لها ان سبب الاستدعاء ، جاء بسبب مشكلة متوقعة للغطاء المطاطي حول غلاف معزز الفرامل في بعض سيارات مرسيدس المنتجة بين عامي 2006 و 2012.

واوضحت شركة مرسيدس ان الغلاف المحيط بغطاء معزز الفرامل Break Booster يتسبب في حبس الرطوبة، وبعد فترة طويلة ومع التعرض للماء، يتسبب في تآكل معزز الفرامل من خلال الصدأ، وهو ما قد يتسرب إلى أجزاء أخرى في السيارة وقد يساهم في خفض دعم قوة الفرامل ، و يؤدي إلى زيادة مسافات التوقف.

R-Class

و ستبدأ حملة استدعاء مرسيدس في التواصل مع مالكي السيارات وسيُطلب منهم إحضار سياراتهم إلى مراكز الخدمة ، بدء من 27 مايو الجاري .

و نبهت مرسيدس على ملاك نحو 292,287 سيارة مرسيدس في الولايات المتحدة و 31,577 سيارة مرسيدس من طرازات ML و GLو R-Classفي كندا ، التى ستعانى من هذه المشكلة الفنية .

وعلى وجه التحديد، تؤثر المشكلة على الطرازات والموديلات التالية: