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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: كلمة المفتي أمام البرلمان البريطاني كشفت الوجه الحقيقي للإخوان

صدى البلد

قال منير أديب، الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن كلمة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أمام مجلسي العموم واللوردات ببريطانيا في غاية الأهمية، موضحا "أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي"، حيث أن العاصمة البريطانية مازالت مأوى وملاذ لكل الجماعات المتطرفة.

وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"،  الثلاثاء، إلى أن لندن كانت بمثابة النواة الأولى التي ساعدت جماعة الإخوان في بدايتها، حيث دعمت بريطانيا هذه الحركة، لافتا إلى أنه تم تفكيك هذا التنظيم بعد 2013، ولكن فوجئنا أن مكتب إرشاد الإخوان يدير هذا التنظيم من لندن.

وأضاف الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن توجه مفتي الجمهورية إلى مجلسي العموم واللوردات ويلقي أمامهم بيان يفضح فيه عنف الإخوان، سيساعد على تبصير هؤلاء النواب على طبيعة الحال، وكشف وجه التنظيم الحقيقي.

ولفت إلى أن مصر واجهت تنظيم الإخوان وفككت خلاياه، وتعمل على تفكيك العلاقة بين هذا التنظيم والدول التي يربطها علاقة بالتنظيم، مطالبا أن يكون هناك زيارات لشيخ الأزهر للدول الخارجية لفضح التنظيم.

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