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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله محمد نجم زمالك 2003 يعود للقاهرة بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي

صدى البلد

وصل مساء اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة اللاعب عبد الله محمد صانع ألعاب فريق الزمالك 2003، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه محمد عبد الرحيم "ميشو" إداري الفريق الأول، بعد إجراء عملية الرباط الصليبي هناك بأحد المراكز الكبرى العالمية المتخصصة بمدينة دبي.

وقام عبد الله محمد بالخضوع لفحوصات أخيرة أمس الإثنين داخل المركز الطبي بمدينة دبي، تم الاطمئنان خلالها على سير العملية التي خضع لها، والبرنامج الطبي والتأهيلي الذي سيخضع له خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عبد الله محمد صانع ألعاب فريق الزمالك 2003، قد قام بإجراء جراحة وهي عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي بواسطة المنظار الجراحي، حيث رافقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول ومحمد عبد الرحيم "ميشو" إداري الأبيض.

ووصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول، إلى القاهرة أول أمس الأحد، بعد أن اطمئن على اللاعب الشاب، وذلك من أجل التواجد في لقاء اليوم أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز. 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد قام في وقت سابق بتكليف إدارة الكرة بإنهاء كل الإجراءات اللازمة بسفر اللاعب عبد الله محمد صانع ألعاب فريق زمالك 2003 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبي، وذلك عقب تعرضه للإصابة خلال لقاء فريقه أمام فاركو بالجولة الثلاثين لبطولة الجمهورية.

الزمالك مرتضى منصور الدوري الممتاز طلائع الجيش الإمارات العربية الامارات العربيه المتحده

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