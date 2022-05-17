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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فودة يشدد علي ضرورة التكاتف بين الجهاز التنفيذي للانتهاء من المشروعات قبل قمة المناخ

محافظ جنوب سيناء يشدد على ضرورة التكاتف بين الجهاز التنفيذي

الاجتماع
الاجتماع

شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي ضرورة التكاتف بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة للانتهاء من المشروعات الجارية وسرعه تنفيذها وتخطي  جميع الصعاب والمعوقات   تمهيدا لاستقبال مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل2022  مشيرا  انه سيتم القضاء  على  اشكال الروتين كافة   بجميع اجهزة المحافظة  حتي تتحقق كل الاهداف من أجل إنجاح   فعاليات المؤتمر.

جاء  ذلك خلال ترأسه  لجلسة المجلس التنفيذى  اليوم لبحث اهم الموضوعات  والتي كان أبرزها زيارة الوفد السياحي من دولة صربيا والتؤامة التي سوف توقع بين شرم الشيخ و أحدي مدن صربيا  ونتائج مشاركة المحافظ بمعرض سوق السفر العربي بدبي.

وعقد المجلس التنفيذي  بحضور الدكتورة  ايناس سمير نائب المحافظ واللواء ايمن الشريف السكرتير العام واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديري ادارات الديوان العام  ومديري المديريات الخدمية بقاعه المؤتمرات الكبري بديوان عام المحافظة بمدينه طور سيناء.


وبدأت الفاعليات بإستعراض المحافظ لمشاركتة الاسبوع الماضى ضمن فعاليات معرض سوق  السفر العربى 2022 بدبى ، و الانشطة و اللقاءات  التى تمت وكان من نتائجها الاتفاق على عودة تشغيل شركة فلاى دبى لخطوطها الى شرم الشيخ علاوة على  لقاءه مع ممثلى كبرى الشركات السياحية وشركات الدعاية والاعلان وشركات السياحة وتشغيل رحلة طيران اسبوعية من باريس الى شرم الشيخ بالاتفاق مع احدى الشركات السياحية الفرنسية ولقاءه مع ممثلى احدى الشركات الاماراتية لصناعة السيارات الكهربائية وتفعيل التعاون معها.


واعلن المحافظ الاستعدادات التي تقوم بها المحافظة لاستقبال الوفد الرسمى الصربى والذى يقوم بزيارة لمدة اسبوع الى شرم الشيخ وسانت كاترين برئاسة عمدة مدينه نيش الصربية وذلك مساء الغد ردا على الزيارة التى قام بها المحافظ الى صربيا يوليو الماضى ، كما سيتم خلال زيارة الوفد الصربى ، توقيع اتفاقية الصداقه والتوأمه بين شرم الشيخ ومدينة نيش ويرافق عمدة نيش مسئولين من اعضاء مجلس  مدينته نيش عن المالية والتخطيط والانشاءات والتعليم والسياحه والتنمية المحلية والاقتصادية وحديقة العلوم التكنولوجيا الي جانب رئيس بلدية بانيا ومدير منظمه السياحه ببلدية سوكوبانيا ومدير منظمه السياحه ومدير شركة المطارات والغرفه التجارية الاقليمية وكذا مديري من وكالات السفر والسياحه . 
 وناقش المحافظ جدول اعمال المجلس التنفيذي   بالموقف التنفيذي لخطة الهيئة العامة للابنية التعليمية لانشاء وصيانه المدارس، بالإضافة  النظر في التجديد وزيادة قيمه الترخيص الاداري لعدد 2 منفذ تجاري بمدينه ابورديس.

 
وعرض المخطط التفصيلي لمدينه طور سيناء المعد بمعرفه الهيئة الهندسية للقوات المسلحه ووزارة التنمية المحلية 
وعرض مذكرة التخطيط العمراني بشان الطلب المقدم من الكشافه البحرية المصرية للموافقة علي اعادة تخصيص قطعه ىالارض السابق تخصيصها لتصبح بمساحه 10000م2 بدلا من 14000م2 لانشاء مركز تدريب كشفي بحري عربي وعالمي بمدينه طور سيناء . 
 

ومناقشة الموافقه الي تخصيص قطعه ارض بمساحه تتراوح بين 2000 الي 4000م2 بتقسيم الجراجات بشرم الشيخ لشركه جويس احدي الشركات العاملة بالمجال السياحي .
 

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فودة في اجتماع المجلس التنفيذي

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اللواء خالد فودة يشدد المشروعات قمة المناخ شرم الشيخ

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