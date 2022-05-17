نشرة المرأة والصحة.. منظمة الصحة العالمية تحذر من جدري القردة.. فوائد حمامات الساونا.. موعد نزول الدورة الشهرية بعد حبوب منع الحمل

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

كيف تتصرفين حال حدوث مضاعفات لابنك عند تناول مضاد حيوي؟..اتبعي هذه الإجراءات



كيف تتصرفين حال حدوث مضاعفات لابنك عند تناول مضاد حيوي؟.. يجب التوجه على الفور للطبيب المعالج حال ظهور مضاعفات على الطفل بعد الحصول على مضاد حيوي، حيث يمكن ان يكون الطفل يعاني من حساسية تجاه مكون من مكونات المضاد الحيوي، أو يتسبب استخدام المضاد الحيوي بشكل خاطئ في مهاجمة المضاد الحيوي البكتيريا النافعة في الجسم.

4 وصفات طبيعية للبشرة فى المنزل



ثبت أن العلاجات المنزلية هي حل فعال للغاية للبقع الداكنة و عيوب البشرة غير المتساوية ولون البشرة الداكنة، اجعلي علاجات البشرة الطبيعية جزءًا من روتينك اليومي للعناية بالبشرة واحصلي على بشرة خالية من العيوب، فيما يلي بعض الوصفات الطبيعية للبشرة في المنزل لمنح بشرتك توهجًا طبيعيا.





أبرزها تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.. تعرف على فوائد الشوفان للرضع



قدم الدكتور تامر عبد الحميد،استاذ طب الأطفال وحديثي الولادة وإستشاري الرضاعة الطبيعية وتغذية الطفل، فوائد الشوفان للرضع.

4 وصفات طبيعية للبشرة فى المنزل



ثبت أن العلاجات المنزلية هي حل فعال للغاية للبقع الداكنة و عيوب البشرة غير المتساوية ولون البشرة الداكنة، اجعلي علاجات البشرة الطبيعية جزءًا من روتينك اليومي للعناية بالبشرة واحصلي على بشرة خالية من العيوب، فيما يلي بعض الوصفات الطبيعية للبشرة في المنزل لمنح بشرتك توهجًا طبيعيا.

طبيب متخصص: قد يؤدي التوتر إلى زيادة الوزن



يعتبر التحكم في التوتر أمر ضروري للجميع في ظل وتيرة وتحديات الحياة العصرية، ويمكن للتوتر أن يتسبب في العديد من التأثيرات النفسية والجسدية، وفي كثير من الأحيان من قد يتسبب التوتر الصداع أو اضطراب في المعدة دون سبب طبي .

فيروس قاتل.. منظمة الصحة العالمية تحذر من جدري القردة



أثار فيروس جدري القردة خوفا كبيرا حول العالم من انتشاره وتفشيه كما حدث مع فيروس كورونا.. وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأنه تم اكتشاف أربع حالات أخرى من جدري القرود في المملكة المتحدة.

لصحة القلب والعيون وتحسين النمو.. السر في الأفوكادو



الأفوكادو من الفواكه الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد الأفوكادو لصحتك .

موعد نزول الدورة الشهرية بعد حبوب منع الحمل



ترغب الكثير من النساء فى معرفة موعد نزول الدورة بعد حبوب منع الحمل حيث أنها من أكثر العقاقير الطبية انتشارا بين النساء خاصة أنها سهلة الاستخدام

تقلل الإصابة بالخرف.. فوائد حمامات الساونا



يقوم البعض بإستخدام حمامات الساونا من وقت لأخر.. وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل توصل باحثون في في جامعة كامبريدج، أن حمامات الساونا يمكن ان تقلل من ظهور الإجهاد، والتي تنتج بسبب تراكمات بروتينات الدماغ السامة المرتبطة بالخرف.

مش هتستفاد منها.. سبب غير متوقع وراء نقع البقول



قالت الدكتورة آنا نيكولسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن نقع البقول يساعد بشكل كبير في تحسن امتصاص الجسم للمواد الغذائية المفيدة الموجودة بها.

زيادة الوزن أبرز أعراضها.. متلازمة تكيس المبايض خطر يهدد النساء



تعد متلازمة تكيس المبايض من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين السيدات والفتيات في العالم ومع ذلك لا تستطيع الكثير من النساء اكتشاف الإصابة بهذا المرض إلا بعد زيادة خطورته.

تعرف على أنواع الصداع.. وأعراض كل منهم



يعتبر معرفة سبب الصداع هو الحل الأول لعلاجه بشكل فعال؛ حيث أن حالات الصداع ثد تكون عرَضًا لمرض أو حالة صحية أخرى، وفي أحيان أخرى لا يكون هناك سبب واضح للصداع.