أستاذ تأمين : المشروعات الكبرى وفرت 5 ملايين فرصة عمل

قال الدكتور محمد غازي، أستاذ قسم التأمين بجامعة القاهرة، إن الدين الخارجي لمصر وصل لـ145.5 مليار دولار، وحجم الدين الداخلي والخارجي معًا وصل لـ297 مليار دولار.

وتابع "غازي"، خلال حواره المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان مصر ليس لديها مشكلة في تسديد الدين الخارجي بالإضافة إلى فوائد الدين، مشيرًا إلى أن القاهرة ملتزمة بتسديد التزاماتها المالية محليًا وخارجيًا، ولم نسمع من قبل عزوف القاهرة عن تسديد هذه الالتزامات، معقبًا: "مفيش خوف من سداد الدين، لكن بشرط حوكمة استخدام الدين والموارد المالية".

ولفت إلى أن مصر نفذت الكثير من المشروعات الكبرى، معقبًا: "لولا هذه المشروعات لتحولت القاهرة لجراح كبير، هذه المشروعات وفرت ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل، الإنفاق العام ضرورة، والمشكلة في تمويل هذا الإنفاق".





