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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: أمريكا وأوروبا تعملان على إيجاد طرق لتصدير القمح الأوكراني

أمريكا وأوروبا تعملان
أمريكا وأوروبا تعملان على إيجاد طرق لتصدير القمح الأوكراني

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن السلطات الأمريكية تعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها الأوروبيين، على إيجاد طرق لتصدير القمح والذرة من أوكرانيا من أجل زيادة إمدادهم إلى الأسواق العالمية.

وفقًا للبيانات، يدرس المسؤولون في واشنطن والعواصم الأوروبية مجموعة واسعة من الخيارات لهذا الغرض، بما في ذلك النقل بالسكك الحديدية والبحر والجو. 

وحسب “سي إن إن” قالت المصادر إن هذه السيناريوهات يتم تطويرها بغض النظر عن موقف روسيا. 

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن هذه القضية ستكون إحدى القضايا الرئيسية على جدول أعمال المناقشات الوزارية المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس في نيويورك بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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وقال أحد المصادر، "لا يزال الطريق طويلا للتوصل إلى اتفاق. هناك عوامل كثيرة، أشياء كثيرة يمكن أن تؤثر على مسار هذه المناقشات".

وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، طومسون بيري، إن الوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والجوع في العالم. 

وأشار إلى أن حوض البحر الأسود من أهم المناطق لإنتاج الحبوب والمنتجات الزراعية، حيث تستحوذ أوكرانيا وروسيا على 30٪ من صادرات القمح العالمية، و 20٪ من صادرات الذرة العالمية، و 76٪ من إمدادات عباد الشمس، لذا فإن أي قد يؤدي انقطاع الإنتاج أو العرض إلى ارتفاع الأسعار.

واشنطن روسيا أوكرانيا أمريكا القمح

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