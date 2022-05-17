هاني حتحوت: الخسارة صعبة على الأبيض في ظل مشواره نحو اللقب.. فيديو

علق الإعلامي هاني حتحوت، على نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة، بنتيجة هدف بلا مقابل لصالح الطلائع.



وتابع خلال تقديم برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخسارة صعبة على الأبيض في ظل مشواره نحو اللقب، مؤكدا أن الأمور لا تبدو جيدة على مستوى المستقبل القريب

ولفت إلى أن الزمالك بات محفوظا عند المنافسين ولذلك لا بد من تدخل قوي لفريرا، مؤكدًا أن الزمالك لم يستغل تعثر بيراميدز بالأمس وفشل في التسجيل المباراة الثانية على التوالي.



وأوضح أن مدرب الزمالك بدا غير مسيطر على مفاتيح اللعب، وهناك ورقتين مهمتين افتقدهم الزمالك اليوم، وهما طارق حامد وأشرف بن شرقي.



وهنأ طلائع الجيش بفوزه على الزمالك، وحفاظه على رصيده من الخسارة للمباراة الثانية عشر على التوالي، مشيدا بطارق العشري مدرب طلائع الجيش والذي يلقب بأنه مدرب دفاعي



https://www.youtube.com/watch?v=f6kzK4hUH1g