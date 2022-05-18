طارق العشري: هزمنا الزمالك بنفس سيناريو الأهلي.. والفريق يتحسن تدريجياً

أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أن فريقه استطاع في استغلال أخطاء الزمالك وحقق 3 نقاط غالية في مشوار الدوري.

وقاد طارق العشري طلائع الجيش للفوز على الزمالك بهدف دون رد في الجولة 19 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي: "حققنا 3 نقاط أمام فريق كبير.. خططنا للفوز طوال الأسبوع الماضي ووضح تأثر الزمالك بخسارة المباراة الماضية أمام إنبي".

وأضاف "لعبنا على استغلال الأخطاء والاستفادة من الاندفاع الهجومي للمنافس وهذا ما فعلناه أمام الأهلي وكنا قريبين أيضا من الفوز أيضا".

وتابع "أعاني من تقديم مباريات جيدة أمام الفرق الكبيرة فقط بسبب الدوافع. الجميع يرغب في تقديم نفسه أمام الأهلي والزمالك".

وأردف: "عملت في بداية مهمتي على حل المشاكل الدفاعية، وقمنا باستغلال فترة التوقف الدولي بشكل جيد. كذلك التعادل مع الأهلي منحنا دفعة معنوية كبرى".

وشدَّد "زيزو وبن شرقي قادران على صناعة الفارق مع الزمالك خلال الموسم الحالي بالرغم من تراجع بن شرقي، أيضا إمام عاشور يظهر بمستوى مميز".