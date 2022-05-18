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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوافد الآن طلاب الصف الأول الثانوي على المدارس الثانوية المجهزة الموجودة على مستوى الجمهورية، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بشقيها الورقي والإلكتروني، وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالنسبة لـ أولى ثانوي.

حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الجزء الورقي في امتحان اللغة الأجنبية الأولى، لمدة ساعة واحدة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا، ويشمل الجزء الورقي في امتحانات الصف الأول الثانوي عددًا من الأسئلة المقالية التي تمثل نسبتها 30 % من إجمالي أسئلة الامتحان وفقًا للمواصفات الامتحانية المُعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الجزء الالكتروني في امتحان اللغة الأجنبية الأولى، لمدة ساعة ونصف من الساعة 9:15 صباحا حتى 10:45 صباحا ، ويشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الأول الثانوي عددًا من أسئلة الاختيار من متعدد التي يجيب عنها الطالب عبر منصة الامتحان الإلكترونية الموجودة على التابلت.

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وكان قد  أدى 583 ألفًا و177 طالبًا/طالبة بالصف الثاني الثانوي، أمس الثلاثاء 17 مايو 2022  امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 /2022 والتي تستمر حتي يوم الخميس 26 مايو 2022.


وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى (في الفترة الصباحية) 99.83%، حيث حضر  الامتحان 584 ألفًا و160 طالبًا/طالبة، من إجمالي مستهدف 586 ألفًا و675 طالباً/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2515 طالبًا/طالبة.


وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

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