سيدة مصرية تحول القصاصات القماشية لمشروع أخضر | فيديو

قالت أمل شبيب ، رائدة الموضة الخضراء ، إن فكرر جمع القصاصات القماشية بدأت كهواية نابعة من حبها لخياطة الأشياء الغير تقليدية ، متابعة : "بحب احتفظ بالحجات القديمة وأعمل بيها منتج جديد " .

وأضافت أمل شبيب ، خلال مكالمة عبر الفيديو لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن أن المشروع بداء هواية ثم هدايا لعدد من أصدقائها وتحول لمشروع لها زبائنه .

وتابعت : جائحة كورونا ألهمتني أني استغل وقت الفراغ ده في أني أجمع القصاقيص دي ونعمل مشروع وأشغل معايا سيدات .

وأردفت : المشروع يضر دخل ولا يضر البيئة ، صناعته غير مكلفة ، وممكن أن تصبح صناعة قائمة بذاتها ، ويعمل بها عدد كبير من السيدات .

