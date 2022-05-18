في حملات رقابية بالأسواق.. تحرير 905 محاضر تموينية بدمياط

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير (٩٠٥) محاضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها بالنصف الأول من مايو الجارى.

حيث تضمنت تحرير (١٤٤) محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .

وبالمرور على الأسواق فقد تم تحرير (٧٦١) محضراً لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

وفي السياق ذاته ،فقد قامت المديرية بأخذ (٥٩) عينة غذائية المطلوبة ،وكذا (١٢) عينة من المطاحن ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

هذا وقد قامت المديرية بالتحفظ على١٧ كجم لحوم مجمدة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك و عدد ٦ قالب لانشون وزن ٥ كجم وعدد ٧٠ كجم عجينة حواوشي و١٠ كجم سكر تمزيني و٢ شيكارة دقيق و١٠ كجم سجق في حالة انصهار وعدد ٥ كجم سمك بربوني و٥ كجم سمك موسى وكذلك عدد ١٠ جرادل مخللات و٢٥ معجون جبنة مطبوخة بالإضافة للتحفظ على ٢٠٠٠ لتر سولار و١٠٠٠ لتر بنزين ٨٠ لوجود طرمبة سولار على الرصيف بدون ترخيص وعدد ١٤ اسطوانة غاز تجارية لوجود نقص بالوزن .

وقد أكدت المديرية حرصها على تكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث إنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط فى هذا الشأن .

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