الزمالك يشترط عودة ساسي بعقد مليون و400 ألف دولار

أكد الإعلامي كريم حسن شحاته، أن نادي الزمالك يشترط عودة التونسي فرجاني ساسي، لاعب القلعة البيضاء السابق، بعقد مليون و400 الف دولار.

وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامجه على قناة الحياة: “الزمالك يشترط عودة فرجاني ساسي بعقد مليون و400 الف دولار”.

وتابع: “الزمالك عامل سقف معين لرواتب اللاعبين الاجانب لو عايز ساسي يرجع تاني هيرجع بالعقد دا”.

أكد الاعلامي كريم شحاتة، إن فريق الزمالك تحت قيادة جوسفالدو فيريرا يخسر بمستوى سئ للغاية، مشيرا إلى إن أداء الفريق لم يتحسن منذ تولي البرتغالي تدريب الأبيض.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "فيريرا بيعمل حاجات غريبة في تشكيل الزمالك كل مباراة، وأيضًا في التغيرات خلال اللقاءات".

وتابع كريم شحاتة: "أداء الزمالك في تراجع منذ تولي فيريرا، والفريق يهدر نقاط عديدة ببطولة الدوري، وهذا سيؤثر في نهاية المسابقة"