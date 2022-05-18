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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| آبل تفاجئ مستخدميها بتحديث جديد.. نوكيا تطلق أندرويد 12 لأرخص هواتفها Nokia 2.4

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

صفقة تويتر قد تنهار في أي لحظة.. ماذا يريد إيلون ماسك؟
 

في الأيام القليلة الماضية، لمح الملياردير، إيلون ماسك، إلى احتمالية عدم إتمامه صفقة شراء تويتر بسبب عدم تأكده من النسبة الحقيقة للحسابات المزيفة والتى طالما أكدت إدارة تويتر بأنها لا تتجاوز نسبة 5 % إلا أن ماسك يصر على أنها تتخطى 50% من إجمالي حسابات تويتر.

 

واتساب يخطط لتفعيل خدمة مميزة للشركات
 

تخطط منصة واتساب التي يستخدمها أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم لتقديم فئة اشتراك متميزة للشركات.

 

لهذا السبب.. إيلون ماسك يرد على الرئيس التنفيذي لـ تويتر بإيموجي مسيء
 

يحتدم الصدام بين المالك الجديد لتويتر، إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي باراج أجروال حول النسبة الحقيقية للحسابات المزيفة ورسائل البريد العشوائي على تويتر، والتى كانت سببا في قرار ماسك الأخير بتعليق صفقة شراء تويتر. 
 

آبل تفاجئ مستخدميها بتحديث جديد يتيح رفع الاشتراكات تلقائيًا دون إذن منهم
 

في خطوة مباغتة لجميع مستخدميها، قامت شركة آبل بتحديث قواعد متجر التطبيقات الخاصة بها App Store ، حيث ستكون آبل قادرة على تجديد الاشتراكات تلقائيًا دون إذن صريح من المستخدمين.

 

جهازان في واحد.. شركة هايسنس تطلق الهاتف والقارئ الإلكتروني Hisense A9
 

أطلقت شركة Hisense جهاز Hisense A9 والذى يعد أول هاتف وقارئ إلكتروني في نفس الوقت، حيث يتميز بعدد من التقنيات والميزات الكبيرة مع أداء كبير، كما يعمل بنظام التشغيل Android 11 أندرويد 11 .

 

فيفو تطلق هاتف Vivo Y01 بمواصفات مميزة وسعر ألفين جنيه
 

 أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا إطلاق  هاتفها Vivo Y01 من فئة الهواتف الرخيصة، مع عدد من المواصفات المميزة مع معالج يقدم أداء كبيرا وبطارية قوية وكذلك شاشة وكاميرا بقدرات كبيرة .

 

نوكيا تطلق أندرويد 12 لأرخص هواتفها Nokia 2.4
 

 أعلنت شركة إتش إم دي العالمية HMD Global المُصنعة للهواتف الذكية أن عدد من هواتف نوكيا Nokia ستحصل على تحديثات نظام تشغيل أندرويد 12 بأطر زمنية محددة وجدير بالذكر أنه أندرويد 12 سيتوفر بأرخص هواتف نوكيا المتوفرة في السوق وهو هاتف نوكيا Nokia 2.4 .

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا أندرويد موقع صدى البلد

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