أخبار التكنولوجيا| آبل تفاجئ مستخدميها بتحديث جديد.. نوكيا تطلق أندرويد 12 لأرخص هواتفها Nokia 2.4

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

في الأيام القليلة الماضية، لمح الملياردير، إيلون ماسك، إلى احتمالية عدم إتمامه صفقة شراء تويتر بسبب عدم تأكده من النسبة الحقيقة للحسابات المزيفة والتى طالما أكدت إدارة تويتر بأنها لا تتجاوز نسبة 5 % إلا أن ماسك يصر على أنها تتخطى 50% من إجمالي حسابات تويتر.

تخطط منصة واتساب التي يستخدمها أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم لتقديم فئة اشتراك متميزة للشركات.

لهذا السبب.. إيلون ماسك يرد على الرئيس التنفيذي لـ تويتر بإيموجي مسيء



يحتدم الصدام بين المالك الجديد لتويتر، إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي باراج أجروال حول النسبة الحقيقية للحسابات المزيفة ورسائل البريد العشوائي على تويتر، والتى كانت سببا في قرار ماسك الأخير بتعليق صفقة شراء تويتر.



آبل تفاجئ مستخدميها بتحديث جديد يتيح رفع الاشتراكات تلقائيًا دون إذن منهم



في خطوة مباغتة لجميع مستخدميها، قامت شركة آبل بتحديث قواعد متجر التطبيقات الخاصة بها App Store ، حيث ستكون آبل قادرة على تجديد الاشتراكات تلقائيًا دون إذن صريح من المستخدمين.

جهازان في واحد.. شركة هايسنس تطلق الهاتف والقارئ الإلكتروني Hisense A9



أطلقت شركة Hisense جهاز Hisense A9 والذى يعد أول هاتف وقارئ إلكتروني في نفس الوقت، حيث يتميز بعدد من التقنيات والميزات الكبيرة مع أداء كبير، كما يعمل بنظام التشغيل Android 11 أندرويد 11 .

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا إطلاق هاتفها Vivo Y01 من فئة الهواتف الرخيصة، مع عدد من المواصفات المميزة مع معالج يقدم أداء كبيرا وبطارية قوية وكذلك شاشة وكاميرا بقدرات كبيرة .

أعلنت شركة إتش إم دي العالمية HMD Global المُصنعة للهواتف الذكية أن عدد من هواتف نوكيا Nokia ستحصل على تحديثات نظام تشغيل أندرويد 12 بأطر زمنية محددة وجدير بالذكر أنه أندرويد 12 سيتوفر بأرخص هواتف نوكيا المتوفرة في السوق وهو هاتف نوكيا Nokia 2.4 .