تنشيط سوق المال.. ماذا يعني طرح الموانئ المصرية في البورصة؟

قررت الحكومة تأسيس شركتين جديدتين من خلال دمج الموانئ الكبرى والفنادق وستطرح نسبة منهما في البورصة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأحد، "سيتم دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة وسيتم طرح نسبة منها في البورصة".

وعقب إنتهاء المؤتمر تناولت بعض الصفحات والمواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تصريحات مدبولي في سياق مختلف مشيرة إلى أنها خطر على الأمن القومي المصري، وتشير إلى بيع الموانئ المصرية.

وفي السطور القادمة نوضح معنى طرح الموانئ في البورصة وما الهدف وراء ذلك الأمر، وهل هي بيع لأصول الدولة أم دعوة لمشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماره.



ماذا يعني طرح الموانئ المصرية في البورصة؟

الطرح العام الأولّي، للموانئ المصرية تحت مظلة شركة جديدة، أو لأي شركة بشكل عام هو، عملية طرح الشركات لأسهمها للاكتتاب العام في البورصة للمرّة الأولى بهدف زيادة رأسمالها، حيث يضخ المساهمون أموالا في الشركة مقابل حصولهم على أسهم فيها.

لكن ذلك لا يعني تفريط الشركة في الإدارة، فعندما تقوم شركة معينة باكتتاب عام، يحافظ المالك الأساسي للشركة على ملكية الجزء الأكبر من الشركة، وبالتالي على قراراتها.

وفي منطقة الشرق الأوسط، على سبيل المثال وليس الحصر، طرحت المملكة العربية السعودية جزء من شركة أرامكو أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية في البورصة، وهي الشركة التي تعتمد عليها المملكة في اقتصادها، ومصدر رئيسي في الناتج القومي لها، فضلا عن ذلك تدرس المملكة طرح جزء أكبر من الشركة في سوق الأسهم الخاصة بها.

غير ذلك هناك العديد من الشركات التي تملكها الحكومة السعودية مطروحة بالبورصة بالفعل، وأعلنت المملكة عن نيتها طرح المزيد في الأعوام القادمة.

وفي الإمارات طرحت الدولة شركة موانئ دبي العالمية ثالث اكبر شركة في العالم لتشغيل محطات الحاويات في البورصة، كما أن موانئ أبو ظبي أيضا أدرجت في بورصة أبوظبي، خلال العام الجاري، وهي الموانئ التي تدير موانئ وشركات خدمات لوجستية ومناطق صناعية في دولة الإمارات.

زيادة على ذلك طرحت الإمارات هيئة كهرباء ومياه دبي الحكومية مؤخرا كما أعلن نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد في نوفمبر الماضي خططاً لإدراج أسهم عشر شركات مرتبطة بالحكومة في البورصة لدعم نشاطها.

وفي مصر هناك العديد من الشركات التابعة للحكومة مطروحة في البورصة بالفعل، لكن بالنسب التي تجعل للحكومة حق الإدارة، ومنها شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال على سبيل المثال.

ما الفائدة من طرح الشركات الحكومية في البورصة؟

طرح الشركات القوية في البورصة المصرية يستهدف تنشيط سوق المال، فزيادة الشركات ذو القيمة العالية في أي بورصة يعني زيادة نشاطها، فضلا عن ذلك، يضخ المساهمون أموالا في الشركة المطروحة مقابل حصولهم على أسهم فيها، وبالتالي تزيد قيمة الشركة ويتوفر لها سيولة لمزيد من التطوير.

وفي تقرير لوكالة رويترز رأى خبراء أسواق المال أن قرار طرح شركات حكومية في البورصة المصرية له أبعاد اقتصادية وفوائد عدة، منها إنعاش البورصة المصرية التي تضررت بشدة من خروج الأموال الساخنة عقب الحرب الأوكرانية، وضخ استثمارات حقيقية في سوق المال المصرية عبر مشاركة القطاع الخاص وطرح بعض شركات القطاع العام.

وفي المؤتمر الصحفي أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضروروة زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، قائلًا: "إن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من 30% حاليًا إلى 65% خلال 3 سنوات".

هل تبيع مصر موانئها؟

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه لا يمكن بيع موانئ مصر أو التفريط فيها في بأي حال من الأحوال.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطة لتثبيت أركان الدولة ومؤسساتها، وأكد أهمية الجمهورية الجديدة في نمط الحياة والإنتاج.

وتابع أن الجمهورية الجديدة ستقوم على أكتاف جميع فئات المجتمع لنهضتها، مؤكدًا حرصه على تطوير جميع قطاعات النقل منذ توليه المسؤولية.

وأوضح أنه يتم حاليا إنشاء محطات وأرصفة وتعميق ممرات بأموال وأيدي مصرية، لافتا إلى توقيع اتفاق مع تحالف عالمي لبناء وتطوير البنية الفوقية، وتشغيل وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء دمياط.

وأكد الوزير أن إدارة وتشغيل الموانئ المصرية نتم بـ90 % من المصريين، مشيرًا إلى أن تكلفة البنية التحتية للميناء 4.5 مليار جنيه، وأن التحالفات العالمية حرصت على الاستثمار في مصر للاستقرار الذي تشهده.