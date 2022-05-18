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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. جوجل تُطلق النسخة الجديدة من نظام أندرويد أوتو للسيارات

نظام أندرويد أوتو
نظام أندرويد أوتو

أعلنت شركة جوجل Google عملاق التكنولوجيا ، رسميا عن تحديث نظام أندرويد أوتو ، ليصبح بمظهر جديد يناسب الكثير من الشاشات، ويتضمن المزيد من المميزات ، ويسهل علي قائد السيارة الاستمتاع بالترفيه.

 

واضافت شركة جوجل Google ، ان المظهر الجديد سيتركز على التغيير في الشاشة الرئيسية، والذي سيتم طرحه هذا الصيف. بالإضافة إلى كونها لامعة وجديدة، عمل فريق أندرويد على جعل المعلومات المهمة مرئية أكثر من مرة.

نظام أندرويد أوتو

وقالت الشركة في إحدى المدونات "على مر السنين، وجدنا أن هناك ثلاث وظائف رئيسية يعطيها السائقون الأولوية في سياراتهم: الملاحة، والوسائط، والتواصل. سيُطلق أندرويد أوتو بواجهة جديدة تمامًا ستساعدك في الحصول على الاتجاهات بشكل أسرع، والتحكم في الوسائط بسهولة أكبر، والحصول على المزيد من الوظائف في متناول يدك."

 

و يسعى تصميم الشاشة المقسمة الجديد إلى إبقاء المعلومات الأكثر أهمية للسائقين مرئية في جميع الأوقات. وهذا يعني أنه يتعين على السائقين البحث في القوائم لوقت أقل، مما يقلل من الحاجة إلى النظر إلى الشاشة بدلاً من الطريق.

 

ويقدم مساعد جوجل اقتراحات سياقية للمساعدة على الرد على الرسائل بلمسة واحدة، تمامًا كما هو الحال في البريد الالكتروني الخاص بـ جوجل. بالإضافة إلى الردود المقترحة، سيعرض النظام أيضًا مشاركة وقت الوصول مع الشخص الذي يراسله السائق وسيوصي حتى بالموسيقى أثناء القيادة.

 

علاوة على ذلك، تم تصميم وظيفة تقسيم الشاشة لتناسب المزيد من أنواع الشاشات. هذا يعني أنه سواء كان هناك شاشة بنمط الكمبيوتر اللوحي، أو شاشة مربعة، أو شاشة عريضة، فإن كل المعلومات مصممة لتتناسب معها.

 

و تحصل الآن المركبات التي تحتوي على جوجل المدمج على المزيد من خيارات الترفيه. بالإضافة إلى اليوتيوب، انضم تطبيقي البث Tubi و Epix Now إلى قائمة خيارات النظام، مما يمنح المزيد من الأشياء لمشاهدتها أثناء شحن السيارة. يعمل الفريق أيضًا على إضافة القدرة على الإرسال مباشرة من الهاتف إلى الشاشة لإضافة المزيد من خيارات البث في المستقبل.

شركة جوجل Google قائد السيارة البريد الالكترونى نظام أندرويد النسخه الجديدة

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