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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: سنواصل المساهمة في تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية

القوات المسلحة العراقية
القوات المسلحة العراقية

قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا ستواصل المساهمة في تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.


وأضاف بوليانسكي، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس الثلاثاء "أننا نعتزم مواصلة المساهمة في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة العراقية، وقبل كل شيء من خلال تطوير التعاون العسكري التقني الثنائي".


ونوه إلى أن موسكو وبغداد تتعاونان منذ فترة طويلة وبشكل وثيق في محاربة تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، مؤكدا أنه لا يمكن محاربة الإرهاب إلا عبر أوسع قدر ممكن من التنسيق للجهود.

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