في 24 ساعة.. موريتانيا: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 38 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا " خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان مساء الثلاثاء، أنه وبعد إجراء 1160 فحصا تم تسجيل 38 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" و4 حالات شفاء، موضحا أن إجمالي الإصابات في موريتانيا وصل 58909 إصابات منذ ظهور الوباء في موريتانيا في مارس 2020.

وأوضحت أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس وصل 57718، فيما بلغ عدد الوفيات 982 حالة وفاة.