بسبب القهاوي والتكاتك.. أهالي حدائق حلوان يناشدون الحي حل مشاكلهم

استغاث أهالي شارع عطا أمام جامع الفاروق بمنطقة حدائق حلوان بسبب انتشار التوك توك وسيطرة أصحاب المقاهي علي الشارع الذي يتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.



وقال المواطن محمد اسماعيل ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "أرجوا المساعدة.. بنعاني يوميا من احتلال القهاوي للشارع كما نعاني أيضاً من التكاتك العشوائية في كل مكان .

وتابع قائلا: رجاء وصول صوتنا إحنا السكان عملنا شكاوي كتير لكن بدون جدوي نرجو المساعدة .

وطالب الاهالي من حي حلوان التدخل لتلبية مطالبهم.

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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