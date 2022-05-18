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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بسبب القهاوي والتكاتك.. أهالي حدائق حلوان يناشدون الحي حل مشاكلهم

تكاتك
تكاتك

استغاث أهالي شارع عطا أمام جامع الفاروق بمنطقة حدائق حلوان بسبب انتشار التوك توك وسيطرة أصحاب المقاهي علي الشارع الذي يتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.
 

وقال المواطن محمد اسماعيل ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "أرجوا المساعدة.. بنعاني يوميا من احتلال القهاوي للشارع كما نعاني أيضاً من التكاتك العشوائية في كل مكان .

وتابع قائلا: رجاء وصول صوتنا إحنا السكان عملنا شكاوي كتير لكن بدون جدوي نرجو المساعدة .

وطالب الاهالي من حي حلوان التدخل لتلبية مطالبهم.

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

منطقة حدائق حلوان الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين القهاوى الشعبية التكاتك التلوث السمعي القيادة السياسية التوك توك تعطيل حركة المرور

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