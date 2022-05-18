أحمد جعفر: شعبية الزمالك في الخليج تتفوق على الأهلي| فيديو

يرى أحمد جعفر، مهاجم نادي الزمالك الإماراتي الحالي، أن شعبية القلعة البيضاء في الخليج أكثر من الأهلي.



وأضاف جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، لم أحسم مصيري من التجديد للزمالك الإماراتي، وخلال الأيام المقبلة سأتخذ قرار أما بالتجديد أو خوض تحد جديد.



وواصل جعفر، عشت في الإمارات وأرى أن شعبية الزمالك تتفوق على الأهلي بنسبة 70% للأبيض مقابل 30% للأهلي، أما في مصر فالتفوق أيضًا للقلعة البيضاء بنسبة 60% إلى 40%.



وأكمل جعفر، لعبت في الزمالك في وجود مهاجمين كبار أمثال ميدو وعمرزكي وغيرهم من النجوم، ونجحت في التفوق عليهم أحيانًا في عدد الأهداف.



وأتم نجم الكرة المصرية، هجوم الزمالك يُعاني في الوقت الحالي، خاصة بعد رحيل مصطفى محمد.