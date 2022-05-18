تدريب المثقفين الصحيين الجدد بالقاعة الكبرى بمديرية الصحة بشمال سيناء

شهدت نوال سالم مقرر المجلس القومي للسكان الجلسة الثانية لتدريب المثقفين الصحيين الجدد بالقاعة الكبرى بديوان عام مديرية الصحة بشمال سيناء، تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة.. وأكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والاعلام الصحى بالمديرية، أن القطاع الصحي يعمل جنب إلى جنب مع القومي للسكان لتخريج مثقفين صحيين لهم دور فعال ميدانيََ في حل القضايا السكانية .

الاتصال الفعال



واستعرضت نوال سالم مقرر المجلس القومي للسكان، طرق الاتصال الفعال وأهم ملامح وأبعاد القضية السكانية وتأثيراتها السلبية على المجتمع والاقتصاد القومى، وأشارت إلي أهمية تكثيف أنشطة التثقيف والإعلام الصحى لما له من دور حيوى في تحقيق خطة المجلس القومى للسكان 2022.

من جانبه أشار فتحي عثمان ان الهدف من الجلسة ، تدريب المثقفين وتشجيعهم لاكتساب الثقة بالنفس وأهم مهارات الاتصال مشيرا الي استمرار التدريبات أسبوعيا بمشاركة القومي للسكان

و أوضح محمد صلاح مسؤول التثقيف والاعلام بالمديرية، ان جلسة اليوم تضمنت تدريب وتقيم الأداء لكل مثقف صحي وتناولت اهم القضايا الصحية والمبادرات الرئاسية المقدمة للمواطن بالمراكز الحضرية من أجل رفع الوعي الصحي والثقافي للمجتمع.