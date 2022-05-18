عمرو الجندي: أوجستي صنع الفارق معنا.. والصفقات المميزة وراء حصد دوري السوبر|فيديو

أكد عمرو الجندي لاعب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي أن أوجستي بوش مدرب الفريق صنع الفارق رفقة الفريق.

قال الجندي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طموحاتنا كانت واضحة منذ بداية الموسم بأن نحصد جميع الألقاب".

وأضاف: "تعرضت لانتقادات كثيرة من الجماهير بعد ضياع الدوري في وقت سابق، ولكن كان وقتها الفريق في مرحلة البناء ونجحنا في العودة من جديد".

وواصل: "كنا نحتاج إلى وقت للانسجام وبعد انسجامنا بالشكل الكامل نجحنا في الظهور بشكل مميز"

واختتم: "التعاقد مع أوجستي رفع الطموحات أيضًا خاصة بعد تتويجه بالدوري وأفريقيا مع الزمالك، والأهلي بنى فريقًا بعدة صفقات مميزة".