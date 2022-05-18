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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الجندي: أوجستي صنع الفارق معنا.. والصفقات المميزة وراء حصد دوري السوبر|فيديو

سلة الأهلي
سلة الأهلي

أكد عمرو الجندي لاعب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي أن أوجستي بوش مدرب الفريق صنع الفارق رفقة الفريق.
قال الجندي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طموحاتنا كانت واضحة منذ بداية الموسم بأن نحصد جميع الألقاب". 
وأضاف: "تعرضت لانتقادات كثيرة من الجماهير بعد ضياع الدوري في وقت سابق، ولكن كان وقتها الفريق في مرحلة البناء ونجحنا في العودة من جديد". 
وواصل: "كنا نحتاج إلى وقت للانسجام وبعد انسجامنا بالشكل الكامل نجحنا في الظهور بشكل مميز" 
واختتم: "التعاقد مع أوجستي رفع الطموحات أيضًا خاصة بعد تتويجه بالدوري وأفريقيا مع الزمالك، والأهلي بنى فريقًا بعدة صفقات مميزة".

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