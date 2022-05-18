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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أدان الكراهية والعنصرية.. كيف خالف بايدن الرؤساء السابقين في حادثة بافالو؟

بايدن
بايدن

قالت شبكة (سي إن إن)، إن أمريكا لديها الآن رئيس يسمي الشر باسمه، وهذا أمر عظيم، لكن مناشدات الرئيس جو بايدن للمواطنين بأن يتحدوا في تطهير العنصرية من  البيض ، والتي حذر منها يوم أمس الثلاثاء من أنها تسمم الأمة ، سرعان ما قوضت برد فعل عنيف من نجوم الإعلام المحافظين الذين اتهموه باستغلال قتل 10 أمريكيين سود في بوفالو من قبل  جناح متطرف، لأن يهاجمهم بشدة.
يعكس الانفصال ما يحدث على الواقع من أنه كيف يمكن للاستقطاب والقبلية المؤلمين لسياسات الدولة أن يحولان دون أي أمل في الوصول الى أرضية مشتركة ، حتى بعد الرعب الذي اندلع في سوبر ماركت في غرب مدينة نيويورك يوم السبت. بعيدًا عن جمع أمريكا معًا ، يبدو أن كل مأساة متتالية تمزقها أكثر.
سافر بايدن إلى بوفالو لمواساة أقارب أولئك الذين قتلوا على يد مسلح زُعم أنه قاد سيارته 200 ميل لقتلهم بينما  يصف نفسه بأنه التطرف الذاتي والعنصرية والفاشية.
في خطاب لافت للنظر ، رسم الرئيس خطاً بين المذابح العنصرية للأمريكيين السود واللاتينيين واليهود في تشارلستون ، وساوث كارولينا ، وإل باسو ، وتكساس ، وبيتسبيرج لتوضيح ما هو واضح الآن بشكل فظيع. 
تواجه الولايات المتحدة آفة كبيرة من التطرف العنصري الأبيض الذي ينفجر بشكل دوري وينتج عنه القتل الجماعي للأبرياء بدوافع عنصرية. 
تتفاقم حالة الكره بسبب الدعاية والمؤامرات على الإنترنت التي تقول إن المهاجرين يمكن أن يحلوا محل الأمريكيين البيض بموجة من الهجرة. 
غالبًا ما يتم إضفاء الشرعية على مثل هذه المزاعم في وسائل الإعلام المحافظة وقد تم التلميح إليها من قبل بعض السياسيين الجمهوريين.

قال بايدن في خطاب عاطفي: "ما حدث هنا بسيط ومباشر - الإرهاب ، والإرهاب ، والإرهاب الداخلي ، والعنف في خدمة الكراهية ، والتعطش الشديد للسلطة التي تحدد مجموعة من الناس بأنها أدنى مرتبة بطبيعتهم من أي مجموعة أخرى".

وأدان الرئيس "الكراهية" التي تتسرب إلى السياسة والإعلام وعلى الإنترنت ، والتي قال إنها أقنعت الأفراد المعزولين بأنهم "سيحلون محلهم" مهاجرون من غير البيض.
 

الولايات المتحدة أمريكا السود البيض التطرف بايدن تكساس المحافظين الرئيس جو بايدن

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