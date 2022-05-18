أودي تنافس بي إم دبليو بحزمة competition المقدمة مع طراز FS5

بينما تستعد BMW لزيادة وتيرة المنافسة وحدتها في سوق السيارات الفاخرة بإصدارات M3 و M4 القادمة، تتحرك أودي بخطوات مدروسة للرد بقوة على الشركة البافارية بتقديم حزمة competition مع طراز RS5 الكوبيه و Sportback، وهي حزمة هدفها تحويل RS5 لسيارة بأداء ومظهر رياضي أكثر، وجعلها أسرع وأعلى صوتًا وأكثر عدوانية.

أودي RS5

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات والنقل، حزمة competition لن تغير من نتتج محرك أودي RS5 سداسي الأسطوانات مزدوج الشواحن التوربينية سعة 2.9 لتر الذي ينتج 444 حصانًا ويقدم 442 رطلاً من عزم الدوران ، فإن حزمة Competition تزيد السرعة القصوى من 174 ميلاً في الساعة إلى 180 ميلاً في الساعة، وذلك بفضل "نظام العادم الرياضي RS Plus" غير المتوفر في أودي RS5 العادية ، لا يطلق العنان فقط للسيارة لتنطلق بسرعة أكثر ، بل إنه يعزز تأثيره أكثر من خلال قيام أودي بالاستغناء عن ما يقرب من 18 رطلاً من خاصية عزل الصوت حتى يتمكن من داخل السيارة الاستمتاع بصوت المحرك بشكل أفضل أيضًا، كما يغير ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الثماني سرعات التروس بسرعة أكبر.

أودي RS5

تأتي حزمة RS5 Competition بالكثير من العناصر السوداء اللامعة الخاصة بالمقصورة الداخلية، ويمكن تحديد الشكل الخارجي بلون مطابق يسمى Sebring Black الذي يتميز بتأثير بلوري، من الممكن أيضا أن يختار المشتري الكربون اللامع لمكونات الزخرفة الخارجية ، وكذلك الكربون غير اللامع الذي يتوفر فقط في حزمة competition.

تكلفة إضافية حزمة competition تبلغ 16100 دولارًا مع موديل أودي RS5 الذي يبدأ بالفعل من 76،995 دولارًا للكوبيه و 77،295 دولارًا لسيارة سبورت باك. هذه التكاليف التي تجعل السيارة الرياضية تويد عن الـ 90 ألف دولار، تجعل RS5 Competition أعلى قليلاً من أسعار طرازات BMW M3 و بي ام دبليو M4 المكافئة ، وكلاهما يبدأ بأقل من 80 ألف دولار أمريكي لإصدارات xDrive بقوة 503 حصان.