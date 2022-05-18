درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف أنحاء الجمهورية.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة بالمحافظات في مصر، اليوم الاربعاء 18-5-2022.
درجات الحرارة بالمحافظات
- القاهرة العظمي 32 والصغري 19
- الإسكندرية العظمي 28 والصغري 17
- مطروح العظمي 27 والصغري 18
- سيوة العظمي 33 والصغري 19
- بور سعيد العظمي 26 والصغري 18
- دمياط العظمي 25 والصغري 19
- الإسماعيلية العظمي 32 والصغري 18
- السويس العظمي 31 والصغري 18
- العريش العظمي 27 والصغري 16
- طابا العظمي 32 والصغري 21
- كارتين العظمي 27 والصغري 15
- شرم الشيخ العظمي 34 والصغري 24
- الغردقة العظمي 35 والصغري 24
- الفيوم العظمي 34 والصغري 19
- بني سويف العظمي 35 والصغري 20
- المنيا العظمي 35 والصغري 21
- أسيوط العظمي 36 والصغري 21
- سوهاج العظمي 36 والصغري 22
- قنا العظمي 38 والصغري 23
- الأقصر العظمي 39 والصغري 23
- أسوان العظمي 41 والصغري 24
- الوادي الجديد العظمي 37 والصغري 25
- شلاتين العظمي 35 والصغري 24
- حلايب العظمي 31 والصغري 22