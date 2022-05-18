درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف أنحاء الجمهورية.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة بالمحافظات في مصر، اليوم الاربعاء 18-5-2022.

درجات الحرارة بالمحافظات