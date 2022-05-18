صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي أن المواطنة والحقوق المتساوية نهج للدولة المصرية

أبرزت صحيفة (النهار) الكويتية، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهجا للدولة المصرية تجاه المواطنين ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان "السيسي: المواطنة والحقوق المتساوية قيم الدولة المصرية" أن ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر؛ يأتي لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد، وفي المقابل مكافحة التعصب والتشدد، مؤكدة أن هذا هو التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة.

وأوضحت (النهار) أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي لرؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

