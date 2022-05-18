خالد حماد: عمرو عرفة قدمني فى ضحك ولعب وجد وحب وأنا في الثانوية

أكد الموسيقار خالد حماد أنه يدين بالفضل إلى المخرج عمرو عرفة ، والذي رشحه لتقديم الموسيقي التصويرية لفيلم “ ضحك ولعب وجد وحب ” .

وتابع خالد حماد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : المخرج عمرو عرفة كان صاحب فضل على مشوارى الفنى ، حيث آمن بتقديمي فى فيلم ضحك ولعب وجد وحب ، والذى تولى فيه مهمة الإنتاج الفني.

وتابع خالد حماد قائلاً : " عمرو عرفة تحمس الى تقديمي فى فيلم ضحك ولعب وجد وحب ، والذى قام ببطولته كل من عمرو الشريف وعمرو دياب ويسرا، رغم أننى كنت فى الثانوية العامة آنذاك .

واستكمل خالد حماد : كما لعب المنتج محمد العدل دوراً فى مشواري الفني ، حيث قام بتقديمي بعد 7 سنوات من التوقف بعد فيلم ضحك ولعب وجد وحب فى فيلم صعيدي فى الجامعة الامريكية .