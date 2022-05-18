برلمانية: يجب إعطاء الشباب الفرصة لتطبيق أفكارهم الاقتصادية

قالت الدكتورة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النسبة الأكبر من عدد السكان شباب، ولدينا جامعات وكليات كثيرة مقارنةً بالدول المجاورة،وبها كليات مختلفة ومتابينة تشجع ريادة الأعمال.

وأضافت الدكتورة راجية الفقي خلال استضافتها ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أنه يجب إعطاء الشباب الفرصة يترجم تطبيق أفكارهم مع التبني من خلال مساعدتهم على أن تكون أفكارهم لها علاقة بالسوق والصناعة و الزراعة والتعليم.

وتابعت:يجب تعريف الشباب بالأقتصاد المعرفي المبتكر المبني على افكار ابتكارية لكي يخرج منها منتجات ذات ربح، تساعد وتعظم من الأقتصاد"

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه ما زال لدينا فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق، ويجب العمل على تقليل تلك الفجوة قدر المستطاع.