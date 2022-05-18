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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي: حرب أوكرانيا دعوة للاستيقاظ للانتقال بشكل أسرع إلى الطاقة الخضراء

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنه يتعين على الدول الغربية أن تستجيب لأزمة الطاقة الحالية التي تهز العالم والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال تسريع انتقالها نحو حيادية الكربون و "دعم الطاقة الخضراء"، وفق ما ذكرت يورونيوز.

افتتحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين منتدى بروكسل الاقتصادي بالقول إن الحرب - التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وكشفت اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي - تشكل "دعوة للاستيقاظ لتسريع الانتقال العالمي إلى المزيد مستقبل طاقة آمن وأنظف ".

وذكرت إنه "لا يوجد بلد يتحكم في الرياح والشمس. دعونا نتأكد من أن هذه هي المرة الأخيرة التي يكون فيها الاقتصاد العالمي رهينة للأعمال العدائية من قبل أولئك الذين ينتجون الوقود الأحفوري. سيحدث هذا مرة أخرى إذا لم نغير نهجنا".

ونتيجة للهجوم الروسي المستمر على جارتها ، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عدة جولات من العقوبات بهدف إضعاف قدرة موسكو على تمويل حربها وشنها. 

تم فرض عقوبات على الشركات الحكومية والمسؤولين رفيعي المستوى وكذلك كبار رجال الأعمال بينما تم حظر تصدير منتجات التكنولوجيا الرئيسية إلى روسيا.

وردا على ذلك ، قطعت موسكو إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا. 

 

 

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