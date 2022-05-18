أخبار التكنولوجيا.. جوجل تحظر ثلاثة تطبيقات أندرويد شهيرة.. إطلاق لعبة التشويق والإثارة Apex Legends للهواتف الذكية

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أصر المالك الجديد المحتمل لشركة تويتر Twitter، "إيلون ماسك" في تغريدة له، على أن الصفقة شراء منصة التدوينات العالمية، البالغة 44 مليار دولار، التي وافق عليها خلال الشهر الماضي، "لا يمكن أن مضي قدما"، حتى يرى الدليل الذي يبحث عنه بشأن أعداد المستخدمين النشطين.

أزالت شركة ميتا Meta، المالكة لموقع فيسبوك Facebook، منشورات “المحتوي العنيف” من منصتها الاجتماعية، والتي تزايدت بمقدار الضعف خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالأعوام الماضية.

مميز للألعاب.. وان بلس تطلق OnePlus Ace Racing بإمكانيات قوية وميزانية محدودة



أطلقت شركة وان بلس المصنعة للهواتف الذكية الصينية، هاتف ألعاب بميزانية محدودة، وينطلق الإصدار الجديد OnePlus Ace Racing، بالمواصفات والإمكانيات نفسها المميزة لطراز OnePlus Ace الذي تقدمه الشركة.

مجانا.. إطلاق لعبة التشويق والإثارة Apex Legends على هواتف آيفون وأندرويد



أطلقت شركة Electronic Arts (EA) للألعاب الشهيرة، لعبة Apex Legends Mobile، وجاء ذلك بعد أن خضعت اللعبة لاختبارات تجريبية لعدة أشهر في بعض الدول حول العالم، والآن أصبحت اللعبة متاحة للتنزيل واللعب بشكل رسمي على الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

قبل إطلاقها بشكل رسمي.. شاهد تصميم ومواصفات سلسلة أوبو المنتظرة Reno8



أدرجت شركة أوبو الصينية، سلسلة الفئة المتوسطة الجديدة Reno8، عبر متجرها الإلكتروني على الإنترنت بالصين، حيث كشفت بشكل رسمي عن ثلاثة طرز وهي: Reno8 و Reno8 Pro و Reno8 Pro +.

أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية، عن بدء إطلاق ميزة “البث المباشر” للحفلات الموسيقية بخدمة الموسيقي التابعة لها Apple Music، كجزء من سلسلة ضخمة من الحفلات لكبار الفنانين والمشاهير سيتم بثها على المنصة بداية من الشهر الجاري.

أكد المحلل الشهير "مينغ تشي كو"، على أن شركة آبل Apple، تختبر استخدام شاشة ملونة من الحبر الإلكتروني كشاشة خارجية لهاتف "آيفون" قابل للطي .

بسعر في المتناول.. موتورولا تطلق هاتف جديد Motorola Moto G71s



أطلقت شركة موتورولا Motorola الصينية لصناعة الهواتف الذكية، أحدث هواتفها هاتف Motorola Moto G71s في الصين على أن يتم إطلاقه بباقي دول العالم قريبا.

حظرت شركة جوجل Google الأمريكية، ثلاثة تطبيقات "أندرويد" خطيرة من متجر تطبيقاتها "بلاي"، والتي يمكن أن يؤدي تثبيتها إلى دفع فاتورة مكلفة.