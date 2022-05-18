نانسى هلال : دورى فى مسلسل راجعين يا هوى كان صعب

كشفت الفنانة نانسى هلال عن تفاصيل دورها فى مسلسل راجعين يا هوى فى شهر رمضان المنصرم .



وأضافت " هلال " خلال استضافتها ببرنامج الستات والمذاع عبر فضائية النهار، أنها خريجة كلية الإعلام وكانت ترغب بخوض الإعداد التليفزيونى ثم خاضت مسابقات ملكات الجمال والاعلانات ثم تعلمت فنون المسرح وفى النهاية وجدت نفسها فى مجال التمثيل لإبرازه للمشاعر الإنسانية بشكل أكبر ، منوهة أن اختيارها فى المسلسل جاء بناء على ترشيح المخرج محمد سلامة .

وتابعت : أن الدور كان صعب بعض الشئ لتضمنه خليط مشاعر مختلفة نظرا لقيام زوجها بالزواج من صديقتها المقربة وخيانته لثقتها واصفة إياها " خيانة مضاعفة " خاصة أن زواجها كان نتاج قصة حب .