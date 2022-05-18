عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محافظ الشرقية للنواب: جهود لمواجهة مشكلة التكدس بالشوارع بسبب المواقف والأسواق العشوائية

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

شهدت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة عدد من طلبات  الإحاطة المقدمة  من الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن معاناة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من انتشار المواقف العشوائية في المدينة مما يؤدي إلى صعوبة الحركة في الشوارع والطرق الرئيسية داخل المدينة ويغيب النظام داخل المدينة.


و اكد  النائب نادر مصطفى فى كلمته خلال الاجتماع، إنه ورغم وجود عدد من الأراضي المملوكة للدولة وغير المستغلة إلا أن الوزارة لم تبادر بإنشاء موقف نموذجي يشمل سيارات مختلف الخطوط وبشكل منظم مما يقلل من معاناة المواطنين ويحقق قدر من المنظر الجمالي والانضباط المروي في المدينة.

و  ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب إحاطة ثانى من النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن معاناة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من صعوبة الحركة في الشوارع والطرق الرئيسية داخل المدينة نتيجة لتكدس السيارات فيها وعدم وجود جراج رئيسي في المدنية، ورغم وجود عدد من الأراضي المملوكة للدولة وغير المستغلة إلا أن الوزارة لم تبادر بإنشاء جراج أسوة بالعديد من مدن المحافظة بما يساهم تيسير الحركة في الشوارع ويحقق قدر من الانضباط المروي فيها.


كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية أيضا، طلب إحاطة ثالث مقدم من نائب التنسيقية الدكتور نادر مصطفى، والذى استعرضه أمام اللجنة، بشأن معاناة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من صعوبة الحركة في الشوارع التي افترشتها الأسواق بشكل عشوائي، موضحاً أنه قد يصل الأمر إلى توقف السير تمام سواء للمواطنين أو المركبات في أيام السوق الأسبوعي (يوم السبت).

وأضاف مصطفى، أن هذه الأسواق تفترش الشوارع الحيوية في وسط المدينة، وتم مخاطبة وزارة
التنمية المحلية أكثر من مرة لإنشاء سوق حضاري للخضار والفاكهة لتخفيف المعاناة عن الأهالي أسوة
بما تم بالعديد من مدن ومراكز الجمهورية، لافتاً إلى وجود عدد من الأراضي المملوكة للدولة وغير المستغلة، ولكن الوزارة لم تستجيب.


و اكد  الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وقال إن هناك جهود لمواجهة مشكلة التكدس في الشوارع بسبب المواقف والأسواق العشوائية، لحل هذه الإشكالية، لافتا إلى أن المحافظة ستعمل على إقامة ساحات انتظار السيارات فى مدينة ههيا لتخفيف التكدس.

و قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن طلبات الإحاطة المقدمة من الدكتور نادر مصطفى، تتلامس مع ملفات حيوية وهامة تهم المواطنين وتستهدف تحقيق الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين.

وأضاف السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية فتحت ملفات مواجهة الأسواق والمواقف العشوائية وأفردت لها العديد من الاجتماعات بحضور ممثلي الحكومة والوزراء المعنيين، ولابد من التصدى بشكل حاسم لهذه الإشكالية وحل مشكلة التكدس في مدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

مجلس النواب علام تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محافظ الشرقية سيارات محافظة الشرقية المواقف العشوائية الشوارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

طارق يحيي يكشف أسباب تراجع مستوى الزمالك فى الدوري

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

مهاترات فيريرا غير محسوبة.. أيمن يونس: من يشاهد ثنائي الزمالك يُصاب بالضغط|فيديو

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

شكري: خطوات فعالة يتم تنفيذها لمواجهة تغير المناخ | فيديو

مفوض أوروبي: فشل تمرير الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

الأعلى للأزهر: الشيخ خليفة رمز للعطاء وقاد بلاده بحكمة داخليا وخارجيا

خاص| مهاجم الوداد السابق: الأهلي يستطيع الفوز خارج مصر وداخلها بكل سهولة

كيفية شكر الله على نعمه .. ردد كلمتين يوميا لضمان بقاء النعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

فيديو

حقيقة انشقاق القمر مرة ثانية بعد معجزة النبي محمد .. وكالة ناسا تكشف

وفاة ومرض ونصب وحوادث.. فنانون في مرمى سهام الأزمات.. فيديو

مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري.. تفاصيل

يحيي الفخراني ينتقد البوركيني .. ومجلس الشيوخ يناقش الأزمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

اﻟﻤﺰﻳﺪ