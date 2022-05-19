نتفليكس تطرد العشرات من موظفيها نتيجة تراجع عدد المشتركين

قامت عملاقة البث نتفليكس Netflix، بتسريح العشرات من موظفيها بـ 150 وظيفة معظمهم في الولايات المتحدة، ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الشركة إلى جانب بعض المحاولات لخفض قيمة المدفوعات، بسبب الانخفاض التاريخي في عدد المشتركين الذي يحدث لأول مرة من إطلاق الخدمة.

وبحسب ما نشر موقع Engadget التقني فإن عددا من الموظفين في المناصب العالية تأثروا بشكل كبير من هذه القرارات حيث يبلغ عدد الموظفين الذين تخلت عنهم نتفليكس في الجولة الثانية من عمليات التسريح في الشركة حوالي 11 ألف موظف في الأسابيع الأخيرة من أقسام السينما والتلفاز.

نتفليكس تطرد موظفيها ردا على خسارة أرباحها

كما تم التخلي عن عدد كبير من الموظفين بشركة نتفليكس، ولكن من غير المعروف ما إذا كانوا من موظفي الكتابة والتحرير الذين التحقوا بموقع Netflix's in-house fan الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة إن التخلي عن الموظفين بنتفليكس يعتبر بشكل أساسي ناتج عن بطء نمو إيرادات الشركة والذي أجبرهم على تقليل التكلفة كما وضح أنه يرجع بشكل أساسي لاحتياجات العمل وليس بأي شكل من الأشكال لكفاءة الموظفين حيث أثنى على مجهوداتهم الواضحة.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن مدى انخفاض الروح المعنوية للموظفين داخل الشركة كانت معنويات الموظفين منخفضة حيث أشارت نتفليكس بعد انخفاض أرباحها أنها تخطط للتضييق على الشركة لتعويض تلك الخسارة.

بالإضافة إلى أنها قامت بتحديث المذكرة الثقافية الخاصة بها هذا الشهر لتحذير الموظفين أن خدمات البث قد لا تكون أفضل مكان للذين لا يستطيعون العمل على محتوى يختلفون معه داخل نتفليكس.

الجدير بالذكر أن القيمة السوقية لشركة نتفليكس انخفضت خلال هذا الشهر، بما يقرب من 60 مليار دولار، بعد فترة ازدهار استمرت لعشر سنوات في قطاع البث، بعد أن أبلغت الشركة عن أول خسارة لها في عدد المشتركين منذ 10 سنوات، مما أدى إلى تسريح العشرات من إجمال موظفيها البالغ عددهم 11000 موظف، وإيقاف عددا من مشاريع الشركة التي كانت تعمل على تطويرها مؤقتا.