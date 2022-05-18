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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين أمين: أحب أن أتواجد مع جمهوري على السوشيال ميديا.. خاص

نسرين أمين
نسرين أمين

كشفت الفنانة  نسرين أمين، عن طريقة تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد أنها تحب أن تتواجد مع جمهورها من خلال السوشيال ميديا وتتابع ردود الأفعال على أعمالها من خلالها".

تحدثت الفنانة نسرين أمين عن رأيها في المنافسة بموسم عيد الفطر الذي تشارك فيه بفيلم " واحد تاني".

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": لا توجد منافسة مع الاعمال المطروحة فكل فيلم له جمهوره وطبعه، وفي النهاية المستفيد من هذا التنوع هو الجمهور فأمامه اكثر من خيار".

وكانت قد عبرت الفنانة نسرين امين بسعادتها للتواجد في فيلم" واحد تاني" مع الفنان احمد حلمي، وكشف عن أسباب حماسها للعمل.

نسرين أمين تكشف صعوبات فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

نسرين أمين: الجمهور مستفيد من منافسة الأفلام بعيد الفطر

وقالت نسرين في تصريحات ل"صدى البلد": الفيلم خطوة مهمة بالنسبة لي، كما انه العمل الاول الذي يجمعني بالفتان احمد حلمي فهو فنان موهوب والتواجد معه اضافه كبيرة، كما ان العمل مع المؤلف هيثم دبور والمخرج محمد شاكر خضير ممتع".

يذكر أن نسرين أمين نشرت بوستر دعائى لها بشكل منفرد وعلقت قائلة : “بوستر فيلم واحد تاني.. فيلم عيد الفطر، بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، شخصية ليندا”.

الفيلم يشهد عودة الفنان أحمد حلمي إلى السينما مرة أخرى منذ آخر أعماله “خيال مآتة” الذي طرح عام 2019.

فيلم “واحد تاني” من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج شركة سينرجي.

أحمد حلمى الوطن العربي الفنان أحمد حلمى الفنانة نسرين أمين فنان موهوب

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