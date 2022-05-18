برلماني: توجيهات السيسي بشأن توطين الصناعات الوطنية توفر عملة صعبة

أيد حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المتابعة والتوجيهات المستمرة لإستكمال العمل على إنشاء مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية وتوطين الصناعات الدوائية.

توطين الصناعات الوطنية

وقال “عمار” لـ"صدي البلد"، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الوطنية له انعكاسات إيجابية على المنتج المحلي، حيث يوفر احتياجات السوق المحلية وبالتالي توفير العملة الصعبة، الأمر الذي يعمل على دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار "عمار" إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة، مضيفًا أن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعماً للاقتصاد القومي.

وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية شئ ضروري، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك.

ولفت "عمار"، إلى أهمية وجود دراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل، وكذلك الإستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.

جاء ذلك تعليقا علي أجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا".

وقد عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجهٍ عام، وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات.

وقد وجه الرئيس بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة.

وفيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية؛ اطلع الرئيس على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، موجهاً سيادته بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.

كما تابع الرئيس سير العمل بكلٍ من مبادرة تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات في هذا الصدد، وكذا جهود الوقاية من شلل الأطفال، موجهاً سيادته بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقي كافة الأطفال حديثي الولادة للتطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال والجرعات المنشطة منه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد عوض تاج الدين عرض كذلك مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وقد وجه باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء، وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في هذا الإطار، لاسيما الأدوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية، وكذلك صناعة المواد الخام.