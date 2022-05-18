رشا إسحق عن لقاء السيسي برؤساء الكنائس: لافتة رائعة تعكس تقدير الرئيس

قالت رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، على خلفية اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الكنائس، إن اللقاء كان لافتة رائعة، ويعكس تقدير كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وأكدت “إسحق” لـ"صدي البلد"، أن مصر من أوائل الدول المشاركة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ومن أوائل الدول التى وقعت على عهود ومواثيق متعلقة بحقوق الإنسان حتى تلك السابقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي عدد كبير من المناسبات أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أهم المبادئ التي تستند عليها مصر في ملف حقوق الإنسان وترابط وتكامل كافة الحقوق والحريات بالاضافة الى الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان وضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع مع ضرورة مكافحة الفساد.

واضافت النائبة، أن الدستور المصري يقوم علي المساواة بين المواطنين سواء في الدين او العرق او الجنس فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.



واشارت رشا اسحق، الي أن مصر تعيش منذ بدء تولي الرئيس السيسي عهد جديد من الحريات، حيث تم إنشاء قانون بناء المساجد والكنائس مع الإعلان عن جمهورية الجديد علاوة عن تولي الاقباط مناصب قيادية هامة في الدولة منها داخل مجلسي الشيوخ والنواب واخر بمؤسسات اخرى بالدولة، مؤكدة علي أن الدستور المصري ينص علي المواطنة وعلي إقامة دور العبادة ويضمن له الاحتكام لشرائعهم الخاصة في الاحوال الشخصية واختيار قيادتيهم كما يعترف بتعدد تراث مصر الثقافي والديني.

وقالت النائبة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي جاهدا لترجمة نصوص الدستور علي ارض الواقع وهذا ماشهدناه خلال الفترة الماضية فعام 2017 برئاسة الرئيس تم إنشاء المجلس القومي لمحاربة الإرهاب والتطرف وتم وضع استراتجية قومية لمحاربة الإرهاب داخليا وخارجيا علاوة علي ذلك تم خلال عام 2018 إنشاء اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية بقرار جمهوري وهي التي شرعت في وضع السياسات والخطط التي تكفل زيادة الوعي بمخاطر الفتنة الطائفية وتعزيز التسامح الديني والتعامل مع الحوادث الطائفية الفردية.

واشارت الي أنه تم أيضا اطلاق وزارة التعليم العالي استراتجية مواجهة التطرف والفكر التكفيري عام 2023 من خلال وضع الاهداف والسياسات والخطط لرفض اهم مظاهر الفكر التكفيري كما تم إطلاق الكنائيس المصرية الثلاث مبادرات وانشطة متنوعة تهدف لنشر الفكر المستنير وترسيخ مشاعر واحترام التعددية وقبول الاخر ونبز التعصب ومكافحة خطاب الكراهية فضلا عن تقنين اوضاع 1800 كنيسة ومبني وفقا لقانون بناء وترميم الكنائس الذي صدر عام 2016.

وتابعت النائبة، أن القانون تضمن للمراة الاولي تحديد الاجراءات الخاصة باصدرا تراخيص الاعمال الانشائية للكنائيس والنص علي توفيق اوضاع المنشأت التي كانت تقام فيها الشعائر الدينية ولم تكن مرخصة قبل صدوره، كما أن الحكومة قامت بتنفيذ بانفاذ مبلغ 70 مليون دولار تقريبا لترميم بعض الاثار المصرية ومن بينها المعابد اليهودية في القاهرة والاسكندرية و بترميم بعض الاثار الدينية الخاصة بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر التي إشار اليها الرئيس السيسي اليوم خلال حديثه.



واشادت النائبة ايضا بجهود الدولة بترميم الكنائيس التي تعرض للتلف والتخريب خلال الفترة الماضية عقب تداعيات الثورة 30 يونيو وغيرها والبالغ عددها 72 كنيسة وانشاء اكبر الكاتدرائية فيمصر بالعاصمة الادارية الجديدة، مؤكدة أن هناك الكثير والكثير من التحديات التي تواجه الدولة

لتحقيق قيم المواطنة وهناك بعض الشباب مازالوا ينجرفون في طيارات العنف والارهاب نتيجة نقص الفكر لديهم بقيم الفكر الديني ممايجعلهم يقعون فريسة للافكار المتطرفة مما يجعل هناك حاجه ملحة لاستمرار تجديد الخطاب الخطاب الديني.



وطالبت النائبة بضرورة فلترة المقررات الدراسية من اي موضوعات لا تفهم في تعزيز التسامح في المجتمع المصري ونبذ العنف والكراهية و نشر ثقافة حقوق الإنسان وبيان القواسم المشتركة بين الاديان السماوية واحترام الاخر اي كان معتقده، وضرورة مراقبة الصحف والمواقع الالكترونية التي تبث وتنشر ماينطوي علي التمييز بين المواطنين بسبب الدين.

واختتمت النائبة حديثها قائلة:"مصر ستكمل مسيره التنمية والبناء والاستقرار والامن ومواجهة الارهاب والعنف وتواصل دورها في حماية حقوق الإنسان وحرياته وجميع شعب مصر المخلصين الوطنين مصطفين حول قيادتهم المتثمله في الرئيس السيسي".