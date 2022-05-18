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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مليونيرة بريطانية تُسحل وتُسرق على يد طليقها المدمن|فيديو

ضحية الاعتداء
ضحية الاعتداء

كشفت مليونيرة بريطانية مطلقة  كيف سرق زوجها السابق المدمن على الكوكايين 200 ألف جنيه إسترليني منها، حين هاجمها  في اعتداء شرس  تم تصويره عبر أحد كاميرات المراقبة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تعرضت سو سميث ، 44 عامًا ، لهجوم وحشي من قبل  طليقها لي لونجدون في أغسطس 2020 بعد أن رفضت منحه نقودًا وأخبرته أن علاقتهما انتهت.

 

قالت  “سو ” إن زوجها السابق ضربها ونزع ملابسها في  مشاجرة مروعة استمرت أربع ساعات ادت إلى فقدنها لوعيها. 

وأفادت “سو ” إن طليقها قام في النهاية بجرها إلى ماكينة الصراف الآلي وسحب 500 جنيه إسترليني من حسابها قبل أن يتركها ملقاه على الارض. 

واشارات الصحيفة إلى انه  تم تصوير  الهجوم عبر كاميرا مراقبة ، حيث أظهرت اللقطات المليونيرة وهي تنكمش ببطء تحت قبضة طليقها. 

 أدين لونجدون بتهمة الاعتداء على طليقته والاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب وأمر بقضاء عامين وعشرة أشهر في السجن.
 

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