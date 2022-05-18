المصري أحمد سمير يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للميني فوتبول

شهدت ليلة أمس إنتخابات الإتحاد الإفريقي للميني فوتبول والتي جرت بالتصويت الإلكتروني عن بعد من خلال الفيديو كونفرانس بمشاركة رؤساء الإتحادات الإفريقية المختلفة.

وشهد الإجتماع فوز مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة ) أحمد سمير سليمان بعضوية المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي للميني فوتبول لدورة جديدة

2022 -2026 بحصوله علي نسبة تصويت مئة في المئة من إجمالي الأصوات.

كما شهدت الإنتخابات امس أيضا ترشح أحمد سمير رئيس الإتحاد المصري للمرحلة النهائية في التصويت علي الإنتخاب علي منصب النائب الأول والثاني لرئيس الإتحاد الإفريقي بعد حصولة علي أعلي نسبة تصويت في الإنتخاب علي منصب النائب ضمن الأربعة الذين تأهلوا لذلك وسينتخب المكتب التنفيذي الجديد في أول اجتماع له النائب الأول والثاني.

كما شهدت الإنتخابات أمس الترشح علي منصب رئيس الإتحاد الإفريقي والذي فاز فيها التونسي أشرف بن صالحة برئاسة الإتحاد الإفريقي للميني فوتبول بالإجماع لفترة رئاسية ثانية.

وأكد احمد سمير مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة ) ورئيس الإتحاد العربي سعادته البالغة مضيفا الحمد الله رب العالمين مليون مبروك لبلدي الحبيب مصر وربنا يقدرني علي رفع إسم مصر خفاقا في كل المحافل الدوليه وخدمة شباب مصرنا الحبيبه وشباب القارة الإفريقية الحمد الله علي ثقة كل الدول الإفريقية في عملي ومجهودي ربنا مبيضيعش تعب إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا فمن جد وجد ومن زرع حصد وكذلك أبارك لأخي الغالي أشرف بن صالحة صاحب المجهود الكبير علي تجديد ثقة كل الإتحادات الإفريقية في شخصه الكريم لفترة رئاسية ثانية للإتحاد الإفريقي وكذلك أبارك لكل الفائزبن من أشقائي رؤساء الإتحادات الإفريقية الفائزين بعضويه المكتب التنفيذي وكذلك أبارك لأشقائي أصحاب المراكز الأربعه الأولي في الترشح لمنصب نائب رئيس الإتحاد الإفريقي علي أن يتم الإقتراع في أول إجتماع للمكتب التنفيذي الجديد علي منصب النائب الأول والنائب الثاني .

ويضيف أحمد سمير مؤكدا أن مصر تشهد مرحلة حقيقية من البناء نحو مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمه في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وباني مصر المستقبل في مختلف الميادين والمجالات في الرياضة والفن والثقافه والإستثمار والزراعه والصناعه والتعليم والصحة وكافة مناحي الحياة المصرية بإرادة شعبنا العظيم وإلتفافة حول قيادته السياسية والتعاون المثمر مع كبير العائلة الرياضية المصرية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي مؤمنين بالله والوطن لتحيا مصر عزيزة ابيه مختتما حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا