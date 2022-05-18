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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ 90 ألف وحدة زريعة بلطى بكفر الشيخ

مضبوطات
مضبوطات

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيارة جامبو تحمل 90 ألف زريعة بلطى مخالفة وتم التحفظ على السيارة، وتسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية وتحرير المحضر اللازم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

 

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.
 

ووجه محافظ كفر الشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا  الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

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