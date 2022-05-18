مضاعفة الفصول الدراسية إلى 489 في البحر الأحمر

أعلن النائب حسام عوض الله النائب عن محافظة البحر الأحمر ورئيس لجنة الطاقة انة فى استجابة لمطالب المجموعة البرلمانية بالبحر الأحمر لتطوير وانشاء مدارس جديدة بالمحافظة تم موافقة وزارة التربية والتعليم على تطوير وانشاء المدارس الجديدة بمحافظة البحر الأحمر نظرا لزيادة التعداد السكانى وارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول في العديد من مدارس المحافظة .

ووقال عوض الله جاءت خطة هيئة الأبنية التعليمية بمضاعفة الخطة التنفيذية للعام الحالي 2021/2022 وزيادة المستهدف إلى 489 فصل مقارنة بخطة العام الماضى 234 فصل حيث جارى إنشاء 189 فصل وإسناد 118 فصل آخر للتنفيذ بالإضافة إلى خمس مشروعات جديدة تم ادراجها بإجمالى 72 فصل بالبحر الأحمر .

واشار رئيس لجنة الطاقة ذلك تفاديا لمجموع المدارس التي تعمل على فترتين والمدارس المدرجة ذات كثافة طلابية والعجز في هيئة التدريس وما ينقصها من اثاث مدرسى استعدادا للعام الدراسى الجديد .

وفى سياق اخر شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشات موازنة التربية والتعليم للعام المالي 2022/2023 حول موازنة التعليم و قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ان وزارة التعليم حصلت على قرض ب500 مليون دولار من البنك الدولي وقرض ياباني بالين مع وزارات اخرى مطالبا بمعرفة رقم القروض وما تم استخدامه من القروض و قيمة القرض والمستخدم من القرض

وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، ان موازنة التربية والتعليم بالعام المالي الحالي 2021/2022 109مليار جنيه بينما بلغت في العام المال الجديد 2022 د/2023 نحو 1310 مليار جنيه

و لفت صديق ان موازنة مسابقة تعين 30 الف معلم وستتم التعينات خلال العام المالي الجديدوان هناك تحسين في مرتبات المدرسين وانه تم زيادة 800 جنيه اكل المعلمين الذين شاركو في التطوير.

و قال صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، م حيث طالب بزيادة مطلوبه 13 مليار و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليار، و 600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليار جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون جنيه، واشتراك الانترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون جنيه فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون، وغيرها.