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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تعزي سفيرة الإمارات بالقاهرة في وفاة الشيخ خليفة

صدى البلد

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقديم واجب العزاء للسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات في القاهرة؛ في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

فرص العمل بالصناعة والزراعة تثير جدلا بين وزيرة التخطيط والنواب..برلمانيون:تتبع نظام التعاقدات البسيطة..وعلينا إيجاد حلول لخلق وظائف حقيقية..ومطالب بتطبيق الجهات الحكومية قانون تفضيل المنتج المحلي

وزيرة التخطيط: مبادرة تطوير التجمعات الحضرية تتسق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية


وأعربت الدكتورة هالة السعيد عن خالص تعازيها بفقدان رمز من رموز الأمة العربية، لطالما قدم لوطنه وللأمة العربية الكثير، مؤكدة عمق العلاقات بين مصر والإمارات التي تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.


وتوجهت الدكتورة هالة السعيد إلى دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبًا، والأمة العربية ولأسرة الفقيد الراحل ومحبيه بخالص العزاء والمواساة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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