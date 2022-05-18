وزيرة التخطيط تعزي سفيرة الإمارات بالقاهرة في وفاة الشيخ خليفة

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقديم واجب العزاء للسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات في القاهرة؛ في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وأعربت الدكتورة هالة السعيد عن خالص تعازيها بفقدان رمز من رموز الأمة العربية، لطالما قدم لوطنه وللأمة العربية الكثير، مؤكدة عمق العلاقات بين مصر والإمارات التي تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.



وتوجهت الدكتورة هالة السعيد إلى دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبًا، والأمة العربية ولأسرة الفقيد الراحل ومحبيه بخالص العزاء والمواساة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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