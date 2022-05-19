طلاب الصف الثاني الثانوي يبدأون حل الجزء الورقي في امتحان الجبر

بدأ الآن طلاب الصف الثاني الثانوي اداء الجزء الورقي في امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، في جميع لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي المنعقدة في المدارس الثانوية المجهزة الموجودة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يستمر الزمن المحدد لحل الجزء الورقي في امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، لمدة ساعة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 صباحا.

ويشمل الجزء الورقي في امتحانات الصف الثاني الثانوي عددا من الأسئلة المقالية التي لا تتعدى نسبتها عن 30 % فقط من إجمالي اسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعلنة من وزارة التربية والتعليم .

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الجزء الالكتروني في امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات على منصة الامتحان عبر التابلت ، وذلك لمدة ساعتين من 9:15 صباحا حتى 11:15 صباحا.

ويشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الثاني الثانوي ، عددا من اسئلة الاختيار من متعدد التي يجيب عليها الطالب على منصة الامتحانات الالكترونية على اجهزة التابلت ، وتمثل هذه الاسئلة الالكترونية نسبة 70% من اجمالي اسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي .

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تسمح بالكتابة على ورقة المفاهيم أثناء الامتحانات المتبقية من أولى وثانية ثانوي.

وقال وزير التربية والتعليم: إن كراسة امتحانات الثالث الثانوي الورقية ستحتوي من ٢ إلى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامها كمسودات "إن احتاج الأمر".

وأضاف وزير التربية والتعليم: إن تصميم أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوي للمواد العلمية يستهدف قياس مهارات ذهنية بدون الحاجة للكتابة على مسودات ، وإذا احتاج الطالب الكتابة فهو يمتلك قدرة أقل ممن لا يحتاج الورقة ويستطيع الوصول لنفس الإجابة ذهنيًا، وهو ما نهدف إلى قياسه للتمييز بين قدرات الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم في مصر ليس رفاهية، ولكن الدولة تتخذه كهدف أساسي من أهداف التنمية للاستثمار في رأس المال البشري، مشددًا على أن هذا ليس كلامًا مُرسلًا ولكنه كلام مهم جدُا.

وأضاف وزير التعليم، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية نرى جميعا أن الدول ذات القيمة المضافة والقادرة على المنافسة في السوق العالمية هي الدول التي لا تزال حتى الآن "واقفة على رجلها".

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لابد لأبناء مصر أن يهتموا بأن يستفيدوا من التعليم بالحصول على المهارة وليس الشهادة، بحيث يتمكنوا من قيادة هذا البلد لما هو أفضل، فالصناعة والتجارة والتصدير كلها أمور تحتاج لعقول، وتنشئة هذه العقول هو هدف تطوير التعليم.

نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي

وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني ، ستكون بالدرجات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة كل فصل دراسي تمثل ٥٠٪؜ من الدرجة النهائية للعام الدراسي كله .

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه لا صحة لـ اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية العام بدون درجات في شكل اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض.