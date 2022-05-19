طلاب 2 ثانوي يدخلون على المنصة لحل الأسئلة الإلكترونية بامتحان الجبر

دخل الآن طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الامتحانات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، لحل أسئلة الجزء الإلكتروني في امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات .

ومن المقرر أن يستمر زمن الاجابة على أسئلة الجزء الإلكتروني في امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي ، لمدة ساعتين من 9:15 صباحا حتى 11:15 صباحا.

ويشمل الجزء الإلكتروني في امتحانات الصف الثاني الثانوي ، عددا من أسئلة الاختيار من متعدد التي يجيب عليها الطالب على منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت ، وتمثل هذه الاسئلة الالكترونية نسبة 70% من إجمالي أسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها قد رصدت عدد كبير من المدارس التي قامت بتعديل بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فيما يخص الشعبة أو التخصص او اللغة الاجنبية الاولى او الثانية بعد بداية الامتحانات ، وهو ما تسبب في ضرر بالغ لطلاب لأعمال الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات : لذا تقرر ان تقوم المديريات التعليمية بـ إحالة مسئولي المدارس التي قامت بالتعديل في بيانات الطلاب بعد بداية الامتحانات للشئون القانونية .

وأضافت وزارة التربية والتعليم : في حالة عدم قيام المدارس بتسليم كشوف المراجعة إلى قسم الإحصاء بالإدارات التعليمية ، سيتم ايضا تحويل مسئولي الاحصاء بالادارة التعليمية لتحقيق ، وذلك لاهمالهم في تنفيذ التعليمات المرسلة من وزارة التربية والتعليم.

وناشدت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بضرورة افادتها بنتيجة التحقيقات المذكورة.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد نبهت على مديري المدارس الثانوي بمراجعة وتدقيق جميع بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وخاصة البيانات المؤثرة على الامتحانات الالكترونية والتي تشمل اللغة الأولى واللغة الثانية والشعب والتخصص .

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني ، ستكون بالدرجات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة كل فصل دراسي تمثل ٥٠٪؜ من الدرجة النهائية للعام الدراسي كله .

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه لا صحة لـ إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية العام بدون درجات في شكل اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض.