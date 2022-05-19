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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ألمانيا تمنع خروج القطط من المنازل للحفاظ على طائر

صدى البلد

 قامت السلطات الألمانية بمنع القطط من الخروج في عدد كبير من الأحياء التي تقع في جنوب و غرب ألمانيا، و ذلك بسبب رغبة الحكومة في زيادة أعداد طائر معين.

 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن السلطات الألمانية طالبت المواطنين الذين يقومون بتربية القطط بعدم خروج القطط من المنازل حتى نهاية شهر مايو . 

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أوضحت الصحيفة أن الأمر أثار جدلا واسعا بين المواطنين، و لكن أشارت السلطات أن ذلك القرار رغبة من الحكومة للحرص على طائر معين يعيش في أوروبا و هو على وشك الإنقراض . 


أشارت الصحيفة غلى ان ذلك الطائر التي ترغب في الحفاظ على السالة الخاصة به، يقوم ببني الاعشاش الخاصة به على الأرض مما يجعله فريسة سهلة للغاية للقطط . 
جدير بالذكر أن القرار أثار جدلا في البداية، و لكن ظانصاع عددا كبيرا من المواطنين لقرارات الحكومة، و ذلك بعد أن أعلن مسئولي الحياة البرية أن عدد ذلك الطائر تراجع للغاية من 2020 و ترغب الحكومة الألمانية في الجفاظ عليه . 
 

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ألمانيا تمنع خروج القطط من المنازل للحفاظ على طائر

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