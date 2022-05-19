ألمانيا تمنع خروج القطط من المنازل للحفاظ على طائر

قامت السلطات الألمانية بمنع القطط من الخروج في عدد كبير من الأحياء التي تقع في جنوب و غرب ألمانيا، و ذلك بسبب رغبة الحكومة في زيادة أعداد طائر معين.



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن السلطات الألمانية طالبت المواطنين الذين يقومون بتربية القطط بعدم خروج القطط من المنازل حتى نهاية شهر مايو .



أوضحت الصحيفة أن الأمر أثار جدلا واسعا بين المواطنين، و لكن أشارت السلطات أن ذلك القرار رغبة من الحكومة للحرص على طائر معين يعيش في أوروبا و هو على وشك الإنقراض .



أشارت الصحيفة غلى ان ذلك الطائر التي ترغب في الحفاظ على السالة الخاصة به، يقوم ببني الاعشاش الخاصة به على الأرض مما يجعله فريسة سهلة للغاية للقطط .

جدير بالذكر أن القرار أثار جدلا في البداية، و لكن ظانصاع عددا كبيرا من المواطنين لقرارات الحكومة، و ذلك بعد أن أعلن مسئولي الحياة البرية أن عدد ذلك الطائر تراجع للغاية من 2020 و ترغب الحكومة الألمانية في الجفاظ عليه .

