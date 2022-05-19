قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن سبب الانقطاع لتحويل مسار خط قطر 1000 مم (الاستثمار) أمام معهد الحرب الإلكترونية بمدينة نصر لزوم أعمال أعمدة المونوريل بالوفاء والأمل.

ومن المقرر أن يتم انقطاع المياه عن مناطق ( جميع مراحل زهراء مدينة نصر – مناطق الهجانة 6,5,4,3 – عمارات زاهر – جبل الكعبة – إسكان مصر الجديدة – عمارات إعمار المرشدى ).

وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 – 05 - 2022 الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء نفس اليوم وذلك لمدة 6 ساعات .



وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.