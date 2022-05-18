ماكيير الاختيار 3 يكشف كواليس تحويل صبري فواز لـ محمد مرسي ..فيديو

كشف أحمد مصطفي ماكيير مسلسل الاختيار 3 كواليس تحويل الفنان صبري فواز لـشخصية المعزول محمد مرسي.

وأضاف “مصطفى” خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الأربعاء ، أنه تعرض لصعوبة مع جبهة الفنان صبري فواز الذي جسد شخصية الرئيس المعزول"محمد مرسي" لأنها كبيرة عكس جبهة الشخصية الحقيقية مما جعله يلجأ لوضع مزيد من الشعر على الجبهة من أجل تصغير حجمها.

وتابع أحمد مصطفى "إنه لم يلجأ للذقن المركبة كما هو معتاد في الأعمال الفنية بل كان يتم رسم الذقن بالشعر بشكل يدوي كي يصبح شكلها أكثر واقعية، مشيرا إلى أنه أجرى بروفات أيضا من أجل الوصول للشكل النهائي المطلوب.

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